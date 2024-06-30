36 дронов устроили "адскую ночь" на россии: где раздавались взрывы (фото, видео)
В ночь на 30 июня в семи областях россии раздавались взрывы. Под атакой БПЛА оказались Курская, Липецка, Воронежская, Орловская, Брянская, Белгородская и Нижегородская области россии.
Минобороны российской федерации отчиталось об уничтожении 36 украинских дронов за ночь.
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По данным ведомства, над Курской областью сбито 15 БПЛА, над Липецкой – 9, по 4 дроны – над Воронежской и Брянской областью, и по 2 – над Орловской и Белгородской.
В утренней постройке минобороны не упоминается Нижегородская область, хотя местные пишут, что перед масштабным пожаром на площадке по утилизации отходов слышали взрывы. Заявлялось, что они раздавались после атаки БПЛА,
"Что-то горит со стороны агрокомбината "Горьковский". Слышны взрывы, дым виден даже из Новинок", - сообщают россияне в соцсетях.
Напомним, бойцы Нацгвардии в Донецкой области "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".
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