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36 дронов устроили "адскую ночь" на россии: где раздавались взрывы (фото, видео)

Былим Елена

36 дронов устроили 'адскую ночь' на россии: где раздавались взрывы (фото, видео)
Что горело в россии 30 июня

В ночь на 30 июня в семи областях россии раздавались взрывы. Под атакой БПЛА оказались Курская, Липецка, Воронежская, Орловская, Брянская, Белгородская и Нижегородская области россии.

Минобороны российской федерации отчиталось об уничтожении 36 украинских дронов за ночь.

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По данным ведомства, над Курской областью сбито 15 БПЛА, над Липецкой – 9, по 4 дроны – над Воронежской и Брянской областью, и по 2 – над Орловской и Белгородской.

В утренней постройке минобороны не упоминается Нижегородская область, хотя местные пишут, что перед масштабным пожаром на площадке по утилизации отходов слышали взрывы. Заявлялось, что они раздавались после атаки БПЛА,

36 дронов устроили ''адскую ночь'' на россии: где раздавались взрывы (фото, видео)
Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny
36 дронов устроили ''адскую ночь'' на россии: где раздавались взрывы (фото, видео)
Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny
36 дронов устроили ''адскую ночь'' на россии: где раздавались взрывы (фото, видео)
Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny
36 дронов устроили ''адскую ночь'' на россии: где раздавались взрывы (фото, видео)
Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny
36 дронов устроили ''адскую ночь'' на россии: где раздавались взрывы (фото, видео)
Пожар в Нижнем Новгороде. Источник: t.me/moynizhny

"Что-то горит со стороны агрокомбината "Горьковский". Слышны взрывы, дым виден даже из Новинок", - сообщают россияне в соцсетях.

Напомним, бойцы Нацгвардии в Донецкой области "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".

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