7 простых привычек, которые помогут забыть о беспорядке в доме

Эти простые советы помогут всегда хранить в доме чистоту и порядок. Хранить жилье в таком состоянии не трудно, если на каждый из следующих советов выделять по несколько минут времени, но сразу.

Чтобы дома не накапливался беспорядок следует избавиться от всех ненужных вещей. Чем меньше вещей, тем аккуратнее и упорядоченнее становится дом.

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Сортируйте бумажную почту. Не накапливайте листы и квитанции, разбирайте их сразу же складывая на свои места. Рекламные письма выбрасывайте, а счета и другие важные бумаги складывайте в отдельную папку; Мойте посуду сразу после еды. Это должен быть последний этап каждого обеда или ужина. Сразу же вымыв тарелки или загрузив их в посудомоечную машину, вы еще сэкономите время, поскольку загрязнение еще не успеют засохнуть, поэтому их будет легче отмыть. К тому же на кухне целый день будет чисто; Заправляйте кровать. Это центральный элемент спальни, и если кровать аккуратно заправлена – это влияет на внешний вид всей комнаты. Если оставить кровать разобранной, пространство вокруг загромождается. Поэтому первый шаг после сна и при уборке спальни – заправить кровать. Если делать это каждое утро, ваш дом будет выглядеть лучше; Не оставляйте лишние вещи на кухонном столе. Беспорядок притягивает беспорядок. Если складывать все на кухонном столе, он быстро превратится в зону хаоса, а свободный и чистый стол настраивает спокойствие и порядок. К тому же стол на кухне лучше использовали по прямому назначению; Каждый вечер раскладывайте вещи на свои места. У каждого предмета в доме должно быть свое место. Если каждый вечер складывать вещи по местам, тогда утром не придется долго что-нибудь искать, особенно, когда спешите; Не откладывайте дела, которые можно совершить за несколько минут. Если в вашем доме беспорядок – это результат прокрастинации хозяина, тогда введите простое правило: если дело можно сделать менее чем за 2 минуты – сделайте его сразу. Вынесите мусор, помойте кастрюлю, уложите пульт от телевизора на место, заберите грязные вещи в стирку. Так вы избежите накапливающейся беспорядки; Сразу убирайте в захламленных местах. Беспорядок возникает, когда в слишком маленьком пространстве накапливается очень много вещей, например, когда слишком много одежды в ящике, туалетных принадлежностей в шкафчике или предметов на полке. Если это ваш случай, то следует избавиться от ненужных вещей. Не откладывайте это дело на потом, этот процесс займет не более 15 минут, зато хлам не будет накапливаться создавая в доме беспорядок.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро навести порядок во всей квартире, когда гости уже "на пороге".

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