-88 окупантов и 28 единиц техники: какие потери врагу нанесли Силы обороны юга

В течение суток Силы обороны юга уничтожали русских военных и поражали их боевую технику. В результате противник понес большие потери.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга в Telegram. Так, в течение 24 июня было уничтожено 88 русских оккупантов.

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах, говорится в сообщении.

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Кроме потерь в личном составе противник потери 28 единиц вооружения и военной техники, а именно:

восемь пушек;

три миномета;

десять единиц автобронетехники;

разведывательный БпЛА;

камеру видеонаблюдения;

три лодки;

два квадроцикла.

Более того, украинским военным удалось уничтожить наблюдательные пункты, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два полевых пункта боеснабжения.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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