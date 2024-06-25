-88 окупантов и 28 единиц техники: какие потери врагу нанесли Силы обороны юга
В течение суток Силы обороны юга уничтожали русских военных и поражали их боевую технику. В результате противник понес большие потери.
Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга в Telegram. Так, в течение 24 июня было уничтожено 88 русских оккупантов.
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах, говорится в сообщении.
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Кроме потерь в личном составе противник потери 28 единиц вооружения и военной техники, а именно:
- восемь пушек;
- три миномета;
- десять единиц автобронетехники;
- разведывательный БпЛА;
- камеру видеонаблюдения;
- три лодки;
- два квадроцикла.
Более того, украинским военным удалось уничтожить наблюдательные пункты, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два полевых пункта боеснабжения.
На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.
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