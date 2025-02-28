Aave закрывает кредитование на Polygon: что это значит для DeFi?

DeFi-сообщество столкнулось с важными изменениями: один из самых популярных децентрализованных протоколов, Aave, фактически прекращает кредитование в сети Polygon PoS. Решение было поддержано голосованием Aave DAO, где более 692 000 голосов было отдано за ужесточение параметров риска, что делает невозможным кредитование под стейблкоины USDT и USDC. Это решение может существенно изменить динамику рынка децентрализованных финансов (DeFi) и повлиять на ликвидность внутри экосистемы Polygon. Кроме того, это может стать сигналом для других DeFi-платформ о необходимости пересмотра собственных моделей управления рисками.

Причиной такого шага стали опасения по поводу безопасности. Aave уже имел негативный опыт с уязвимостями мостов между блокчейнами, такими как хакерские атаки на Multichain и Harmony Bridge. Кроме того, в декабре сообщество Polygon предложило использовать более $1 млрд в стейблкоинах для генерации доходности, что вызвало обоснованные опасения со стороны Aave. Основатель Aave Марк Зеллер инициировал обсуждение ужесточения параметров риска, аргументируя это необходимостью защиты активов пользователей и сохранения доверия к платформе. Такие действия демонстрируют, что DeFi-протоколы готовы к более жестким правилам игры, когда речь идет о безопасности активов.

Для DeFi-инвесторов это решение имеет неоднозначные последствия. Aave остается крупнейшим приложением в сети Polygon с общим объемом заблокированных активов более $300 млн. Однако прекращение кредитования может заставить пользователей искать альтернативные площадки, такие как Ethereum L2-сети или другие DeFi-протоколы с более стабильными условиями. Кроме того, это может повлиять на ликвидность Polygon, сделав его менее привлекательным для новых проектов. В то же время, эти изменения могут открыть путь для новых решений, которые смогут предложить более безопасные механизмы кредитования.

Генеральный директор Polygon Labs Марк Бойрон выражал надежду, что Aave продолжит сотрудничество с сетью, поскольку спорное предложение об использовании стейблкоинов так и не было поддержано. Однако голосование Aave DAO показало, что безопасность и стабильность платформы остаются ключевыми приоритетами для сообщества. Это свидетельствует о том, что DeFi-рынок все больше склоняется к более строгому регулированию рисков и стремится к долгосрочной устойчивости системы.

Эта ситуация является напоминанием для всех пользователей DeFi: любое решение на уровне DAO или протокола может существенно изменить правила игры. Потеря Aave на Polygon — это сигнал для всех, кто работает в децентрализованных финансах, что риски безопасности остаются актуальными, а доверие пользователей напрямую зависит от надежности и прозрачности платформы. Игроки рынка, которые игнорируют эти тенденции, могут столкнуться со сложными вызовами в будущем.

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