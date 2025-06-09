Адская жара: за первые дни июня в столице зафиксировали 5 температурных рекордов

Согласно данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, в течение трех дней — с 6 по 8 июня — в столице установлено пять новых температурных рекордов. 6 июня среднесуточная температура достигла 24,9°С, что стало самым высоким показателем для этого дня за весь период наблюдений. Этот результат превысил предыдущий рекорд 1956 на 0,2°С и превысил климатическую норму на 6,5°С.

Читайте также: Сухо и жарко: прогноз погоды в Украине на 5 июня.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. 7 июня температура продолжила расти: среднесуточный показатель достиг 26,2°С, побив рекорд 2011 года на 1,5°С. Этот день также оказался на 7,2°С теплее климатической нормы.

8 июня метеорологи зафиксировали два рекорда: ночная минимальная температура не опускалась ниже 20,4°С, что на 1,8°С превысило предыдущий максимум для этой даты в 2011 году. А дневная температура поднялась до 31,4 ° С, что на 0,1 ° С превысило рекорд того же 2011 года.

Специалисты отмечают, что такие температурные аномалии могут являться следствием глобальных климатических изменений.

Раньше мы рассказывали, когда в Украине станет меньше дождей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!