Пекельна спека: за перші дні червня у столиці зафіксували 5 температурних рекордів

Згідно з даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, упродовж трьох днів — з 6 до 8 червня — в столиці встановлено п’ять нових температурних рекордів. 6 червня середньодобова температура сягнула 24,9°С, що стало найвищим показником для цього дня за весь період спостережень. Цей результат перевищив попередній рекорд 1956 року на 0,2°С та перевищив кліматичну норму на 6,5°С.

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Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 7 червня температура продовжила зростати: середньодобовий показник досяг 26,2°С, побивши рекорд 2011 року на 1,5°С. Цей день також виявився на 7,2°С теплішим за кліматичну норму.

8 червня метеорологи зафіксували два рекорди: нічна мінімальна температура не опускалася нижче 20,4°С, що на 1,8°С перевищило попередній максимум для цієї дати у 2011 році. А денна температура піднялась до 31,4°С, що на 0,1°С перевищило рекорд того ж 2011 року.

Фахівці зазначають, що такі температурні аномалії можуть бути наслідком глобальних кліматичних змін.

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