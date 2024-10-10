Адвокат назвал две категории мужчин, которые смогут получить отсрочку в Резерв +

Министерство обороны Украины планирует ввести возможность оформления отсрочки от мобилизации через мобильное приложение Резерв+. Однако в настоящее время эта функция еще не доступна, хотя ее анонсировали ранее.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко, уточнив, кто именно сможет воспользоваться этой опцией. По ее охоте, возможность оформления отсрочки через приложение будет касаться только тех категорий мужчин, информация о которых уже есть в государственных реестрах.

Речь идет об инвалидах и многодетных родителях, имеющих троих детей до 18 лет. Эти данные доступны для территориальных центров комплектования.

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Впрочем, адвокат отмечает, что для многодетных родителей могут возникать сложности. Если один из их детей родился за границей и не имеет украинского свидетельства о рождении, возможность оформления отсрочки через "Резерв+" не будет работать.

"Если такой механизм и будет введен, это касается исключительно тех оснований для отсрочки, по которым вся необходимая информация есть в государственных реестрах, доступ к которым имеет ТЦК и СП. Вероятно, возможность дистанционного оформления отсрочки будут иметь лица с инвалидностью и удерживающие 3 своих родных детей младше 18 лет", – написала она в своем Telegram-канале.

Кроме этого, Тарасенко пояснила, что возможность получить отсрочку по другим пунктам закона через "Резерв+" пока не предусматривается. Это касается, в частности, мужчин, ухаживающих за недееспособными родственниками или родственниками с инвалидностью.

Адвокат подчеркнула, что для получения отсрочки важны два условия: наличие инвалидности 1 или 2 группы и постоянный уход. Другие обстоятельства, такие как совместное проживание или необходимость ухода, могут быть недостаточными для оформления отсрочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.

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