Мобілізація в Україні: хто може отримати онлайн-відстрочку в Резерв+

Протягом 2024 року в мобільному застосунку Резерв+ з’являться нові можливості, зокрема електронне направлення на ВЛК, онлайн-вишколи, а також відстрочки для студентів та багатодітних батьків. Крім того, планується впровадження онлайн-рекрутингу, що значно полегшить процес мобілізації та укладання контрактів.

Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, в етері марафону "Єдині новини". За її словами, у 2024 році користувачі можуть очікувати низку важливих оновлень, які значно спростять взаємодію з військовими комісаріатами та пришвидшать процеси мобілізації.

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Одним із ключових нововведень стане впровадження онлайн-рекрутингу. Це означає, що кожен охочий зможе швидко та зручно подати заявку на контрактну службу або мобілізацію без необхідності особисто відвідувати військкомат. Такий підхід дозволить суттєво пришвидшити процес формування нових військових підрозділів.

Крім того, в "Резерв+" з'явиться електронне направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Це дозволить уникнути черг та бюрократичних процедур, оскільки всі необхідні документи можна буде оформити онлайн. Така функція буде корисна як для тих, хто має проходити планову ВЛК, так і для тих, кому необхідно переатестувати обмежену придатність.

Особливу увагу Міністерство оборони приділяє автоматизації процесу надання відстрочок від мобілізації. Завдяки інтеграції з іншими державними реєстрами, в "Резерв+" буде автоматично відображатися інформація про право на відстрочку для студентів денної форми навчання та багатодітних батьків. Це дозволить уникнути зайвої бюрократії та забезпечить прозорість процесу.

За словами Катерини Черногоренко, розробники застосунку активно працюють над реалізацією цих нових функцій, і найближчим часом користувачі можуть очікувати перших оновлень. Це свідчить про те, що Міністерство оборони прагне створити сучасну та зручну систему взаємодії з військовозобов'язаними, яка відповідає викликам сьогодення.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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