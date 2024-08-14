Мобилизация в Украине: кто может получить онлайн-отсрочку в Резерв+

В 2024 году в мобильном приложении Резерв+ появятся новые возможности, в частности электронное направление на ВЛК, онлайн-учебы, а также отсрочки для студентов и многодетных родителей. Кроме того, планируется внедрение онлайн-рекрутинга, что значительно облегчит процесс мобилизации и заключения контрактов.

Об этом сообщила Екатерина Черногоренко, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, в эфире марафона "Единые новости". По ее словам, в 2024 году пользователи могут ожидать ряд важных обновлений, которые значительно упростят взаимодействие с военными комиссариатами и ускорят процессы мобилизации.

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Одним из ключевых новшеств станет внедрение онлайн-рекрутинга. Это означает, что каждый желающий сможет быстро и удобно подать заявку на контрактную службу или мобилизацию без необходимости лично посещать военкомат. Такой подход позволит существенно ускорить процесс формирования новых военных подразделений.

Кроме того, у "Резерв+" появится электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК). Это позволит избежать очередей и бюрократических процедур, поскольку все необходимые документы можно будет оформить в Интернете. Такая функция будет полезна как тем, кто должен проходить плановую ВЛК, так и тем, кому необходимо переаттестовать ограниченную пригодность.

Особое внимание Министерство обороны уделяет автоматизации процесса предоставления отсрочок от мобилизации. Благодаря интеграции с другими государственными реестрами, в "Резерве+" будет автоматически отображаться информация о праве на отсрочку для студентов дневной формы обучения и многодетных родителей. Это позволит избежать излишней бюрократии и обеспечит прозрачность процесса.

По словам Екатерины Черногоренко, разработчики применения активно работают над реализацией этих новых функций, и в ближайшее время пользователи могут ожидать первых обновлений. Это свидетельствует, что Министерство обороны стремится создать современную и удобную систему взаимодействия с военнообязанными, которая отвечает сегодняшним вызовам.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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