Адвокат объяснил, какие документы должны предъявить работники ТЦК и СП: Как правильно должны вручать повестку

Относительно вручения повесток военнообязанным, по словам юриста, считается врученной по законным основаниям только полученная лично под подпись повестка.

Михаил Лобунько отметил, что оповещения военнообязанных могут осуществлять работники территориальных центров кадрового обеспечения (ТЦК), военкоматов и службы призыва (СП), а также работодатели и органы местного самоуправления.

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Важно учитывать, что ненадлежащее вручение повестки и ее передача другим лицам на подачу военнообязанному считаются неправильными действиями. В таком случае, если военнообязанный не прибывает в ТЦК или СП по этой повестке, это не создает юридических последствий.

Процедура вручения повесток военнообязанным включает показ специального служебного удостоверения работников, подтверждающего их принадлежность к ТЦК и СП. Это удостоверение должно содержать следующие сведения:

Название органа, выдавшего удостоверение. Фамилия, имя, отчество лица, которому выдано удостоверение. Фотографию лица, которому выдано удостоверение. Служебное звание лица, которому выдано удостоверение. Номер и дата выдачи удостоверения. Подпись лица, выдавшего удостоверение.

Относительно места вручения повесток юрист указал, что вопрос места вручения повесток в законодательстве не урегулирован, поэтому вручение может происходить в любом удобном месте, где это может быть осуществлено.

Следовательно, важно понимать, что полученная под подпись повестка считается юридически врученной, и ненадлежащее вручение может не иметь юридических последствий для военнообязанного.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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