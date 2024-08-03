Адвокат объяснил, можно ли мужу уехать за границу с женой, имеющей инвалидность II группы

В условиях военного положения в Украине вопрос выезда за границу для мужчин остается актуальным. Многие ищут возможность уехать, в частности, для сопровождения членов семьи с инвалидностью.

Мужчина, жена которого имеет II группу инвалидности, имеет право на выезд за границу. Однако для этого нужно иметь следующий пакет документов. В частности, паспорта для выезда за границу (личный и жены), оригинал свидетельства о браке и пенсионное удостоверение жены, где четко указана группа инвалидности и ее причина.

По словам юристов, место регистрации супругов не имеет значения. Однако на практике пограничники часто требуют дополнительно военно-учетный документ мужа с отметкой о наличии отсрочки по состоянию здоровья жены. Хотя такое требование не прямо предусмотрено законодательством, судебная практика, к сожалению, пока поддерживает такие действия пограничников.

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Право на отсрочку для мужчин, жены которых имеют инвалидность, закреплено в абзаце 11 части 1 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Эта норма является основанием получения разрешения на выезд за границу.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил: "Уехать за границу, сопровождая свою жену-инвалида, вы сможете если будете отсрочку по пункту 13 статьи 23 ЗУ О мобилизации, но наличие у нее невоеннообязанной матери при определенных условиях исключает такую возможность. По пункту 9 той же статьи вы сможете выехать при наличии справки врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) формы 080-4 о необходимости постоянного ухода за женой".

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