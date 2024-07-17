Актуально для блекаутов: можно ли подключать холодильник к зарядной станции

Длительные отключения электроэнергии заставляют нас искать альтернативные источники питания. Холодильники, обычно долго сохраняющие холод без электричества, в условиях жары становятся настоящей проблемой. Им на помощь может прийти портативная зарядная станция. Об этом пишет 24 tv.ua.

Может ли холодильник работать от зарядной станции?

Да, но при одном условии: мощность станции должна соответствовать мощности холодильника. Холодильники потребляют 100-300 Вт (старые модели больше), а также нуждаются в пусковой мощности, которая в несколько раз выше номинальной (300-1000 Вт).

Итак, для работы холодильника во время отключений вам понадобится:

Портативная станция с высокой пусковой мощностью в несколько раз превышает номинальную мощность вашего холодильника.

в несколько раз превышает номинальную мощность вашего холодильника. Станция, поддерживающая чистую синусоиду (необходимо для некоторых моделей холодильников, проверьте инструкцию).

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Как рассчитать время работы холодильника от станции?

Определите номинальную мощность холодильника. Оцените, сколько времени он должен работать без электричества. Учтите пусковую мощность (если холодильник не инверторный). Воспользуйтесь онлайн-калькулятором, например rewlogan/power, чтобы рассчитать потребление и подобрать станцию.

Помните:

Большие холодильники могут быть слишком мощными для большинства портативных станций.

Не перегружайте станцию несколькими приборами одновременно.

Рассмотрите энергоэффективный холодильник или генератор для питания нескольких устройств.

Используйте аккумуляторы холода или бутылки с подсоленной водой для сохранения холода.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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