rus
Українська
Социум

Актуально для блекаутов: можно ли подключать холодильник к зарядной станции

Цихоцкая Мария

Актуально для блекаутов: можно ли подключать холодильник к зарядной станции
В жаркую погоду без света холодильники быстро размораживаются.

Длительные отключения электроэнергии заставляют нас искать альтернативные источники питания. Холодильники, обычно долго сохраняющие холод без электричества, в условиях жары становятся настоящей проблемой. Им на помощь может прийти портативная зарядная станция. Об этом пишет 24 tv.ua.

Может ли холодильник работать от зарядной станции?

Да, но при одном условии: мощность станции должна соответствовать мощности холодильника. Холодильники потребляют 100-300 Вт (старые модели больше), а также нуждаются в пусковой мощности, которая в несколько раз выше номинальной (300-1000 Вт).

Итак, для работы холодильника во время отключений вам понадобится:

  • Портативная станция с высокой пусковой мощностью в несколько раз превышает номинальную мощность вашего холодильника.
  • Станция, поддерживающая чистую синусоиду (необходимо для некоторых моделей холодильников, проверьте инструкцию).

Также мы писали : Какие приборы категорически нельзя подключать к генератору

Как рассчитать время работы холодильника от станции?

  1. Определите номинальную мощность холодильника.
  2. Оцените, сколько времени он должен работать без электричества.
  3. Учтите пусковую мощность (если холодильник не инверторный).
  4. Воспользуйтесь онлайн-калькулятором, например rewlogan/power, чтобы рассчитать потребление и подобрать станцию.

Помните:

  • Большие холодильники могут быть слишком мощными для большинства портативных станций.
  • Не перегружайте станцию несколькими приборами одновременно.
  • Рассмотрите энергоэффективный холодильник или генератор для питания нескольких устройств.
  • Используйте аккумуляторы холода или бутылки с подсоленной водой для сохранения холода.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Социум