Актуально для блекаутів: чи можна підключати холодильник до зарядної станції
Тривалі відключення електроенергії змушують нас шукати альтернативні джерела живлення. Холодильники, які зазвичай доволі довго зберігають холод без електрики, в умовах спеки стають справжньою проблемою. Їм на допомогу може прийти портативна зарядна станція. Про це пише 24 tv.ua.
Чи може холодильник працювати від зарядної станції?
Так, але за однієї умови: потужність станції повинна відповідати потужності холодильника. Холодильники споживають 100-300 Вт (старі моделі більше), а також потребують пускової потужності, яка в декілька разів вища за номінальну (300-1000 Вт).
Отже, для роботи холодильника під час відключень вам знадобиться:
- Портативна станція з високою пусковою потужністю, що в декілька разів перевищує номінальну потужність вашого холодильника.
- Станція, що підтримує чисту синусоїду (необхідно для деяких моделей холодильників, перевірте інструкцію).
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Як розрахувати час роботи холодильника від станції?
- Визначте номінальну потужність холодильника.
- Оцініть, скільки часу він має працювати без електрики.
- Врахуйте пускову потужність (якщо холодильник не інверторний).
- Скористайтеся онлайн-калькулятором, наприклад rewlogan/power, щоб розрахувати споживання та підібрати станцію.
Пам'ятайте:
- Великі холодильники можуть бути занадто потужними для більшості портативних станцій.
- Не перевантажуйте станцію кількома приладами одночасно.
- Розгляньте енергоефективний холодильник або генератор для живлення кількох приладів.
- Використовуйте акумулятори холоду або пляшки з підсоленою водою для додаткового збереження холоду.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.
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