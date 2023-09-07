Андре Тан дал советы, как сложить удачный осенний лук (фото)

Со сменой сезона приходит время для обновления вашего гардероба и создания модного осеннего образа. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как сложить удачный лук и привел примеры некоторых трендовых образов осени 2023 года.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Андре Тан надеется, что его примеры осенних образов смогут воодушевить женскую половину Украины.

"Надеюсь, что эти советы и образы помогут вам составить стильные осенние луга", – сказал Андре Тан.

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Как сложить удачный осенний лук:

Образ из базового элемента:

Начните с основных элементов гардероба: джинсы, брюки, однотонное платье. Качественная база – это уже половина стильного образа.

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Текстура и разные материалы:

Кожа, замша, шерсть, хлопок. Эти вещи следует выбирать и совмещать между собой.

Аксессуары:

Аксессуары помогают создать уникальный образ – шарф, шапка, шляпа и украшения.

Уместная обувь:

Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы, кроссовки.

Примеры удачных осенних образов от дизайнера:

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал пять предметов гардероба, которые вышли из моды и могут испортить внешний вид и даже прибавить возраст.

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