Арестович написал заявление на увольнение

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Недавно он попал в скандал, заявив, что в многоэтажку попала не российская ракета, а сбитые украинским ПВО обломки.

Это вызвало общественный резонанс, а украинцы заявили, что Арестович подыгрывает российской пропаганде и методичкам Кремля. Заявление на увольнение опубликовано в Facebook-странице Арестовича.

"Написал заявление об освобождении от должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, следовательно, в отставку", – написал Арестович.

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Он добавил фото написанного заявления об освобождении от должности внештатного советника Офиса президента. Документ написан на имя руководителя ОП Андрея Ермака.

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