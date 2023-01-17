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Арестович написал заявление на увольнение

Дутик Катерина

Алексей Арестович написал заявление на увольнение из ОП после скандала

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Недавно он попал в скандал, заявив, что в многоэтажку попала не российская ракета, а сбитые украинским ПВО обломки.

Это вызвало общественный резонанс, а украинцы заявили, что Арестович подыгрывает российской пропаганде и методичкам Кремля. Заявление на увольнение опубликовано в Facebook-странице Арестовича.

"Написал заявление об освобождении от должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, следовательно, в отставку", – написал Арестович.

Арестович написал заявление об освобождении от должности внештатного советника Офиса президента - Алексей Арестович скандал

Он добавил фото написанного заявления об освобождении от должности внештатного советника Офиса президента. Документ написан на имя руководителя ОП Андрея Ермака.

Арестович написал заявление об освобождении от должности внештатного советника Офиса президента - Алексей Арестович скандал

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