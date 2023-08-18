Археологи обнаружили в Мексике человеческое жертвоприношение 600 года нашей эры

Группа экспертов из Мексики нашла древнее захоронение, проливающее свет на сложный ритуал майя, связанный с жертвоприношениями.

Недавно археологи откопали место жертвоприношения в древнем городе майя под названием Эль-Тигре, находящемся в мексиканском штате Камече. Диего Прието Эрнандес, руководитель Национального института антропологии и истории (INAH), рассказал об этом открытии на пресс-конференции. Он также поделился использованием технологии Promeza для более глубокого понимания прошлого.

Об этом пишет Greek Reporter.

В погребении были найдены человеческие останки в хорошем состоянии. Это погребение имеет связь с позднеклассическим периодом майя, около 600-800 годов нашей эры. Прието Эрнандес намерена провести дальнейшие исследования в лабораторной среде для изучения физических характеристик останков и поиска дополнительных артефактов.

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Отметим, что исследователи проанализировали человеческие останки и соотнесли следы ран с историческими источниками, в которых описываются 200 церемоний извлечения сердца из груди принесенного в жертву человека. Авторы научной работы изучили характер отверстий в грудных клетках, нанесенных для удаления сердца и крови, чтобы определить, каким образом осуществлялась процедура и какие инструменты применяли.

Ученые использовали методы судебно-медицинской экспертизы в сочетании с этноисторическими данными и определили три метода извлечения сердца во время жертвоприношения: разрез непосредственно под ребрами (субдиафрагмальная торакотомия), между ребрами (межреберная торакотомия) и отделение грудины (поперечная двусторонняя).

Сердце и кровь играли роль "пищи" для божеств, символизирующих собой Землю и Солнце. Церемония была знаком признания того, что сверхъестественные существа вынуждены были жертвовать собой, чтобы существовала вселенная.

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Это дополняет в общей сложности 177 доиспанских захоронений, обнаруженных в проекте "Поезд Мая", который включал археологические работы при строительстве железнодорожных путей и использовании технологии "Promeza". По состоянию на 14 августа 2023 года INAH сохранила 2698 объектов, включая мебель, керамику и природные элементы, свидетельствующие о существовании древних поселений на этом маршруте.

Напомним, в польском лесу обнаружили старинные украшения готов.

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