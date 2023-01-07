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Наука

Археологи раскопали Зал викингов в Дании (фото)

Максим Карпенко

Археологи раскопали Зал викингов в Дании (фото)

Археологи в Дании обнаружили остатки большого сооружения, которое, вероятно, датируется поздней эпохой викингов. Они говорят, что когда-то он, возможно, функционировал как общественный зал, где проводилось политическое собрание и другие мероприятия между концом 9-го и началом 11-го веков.

Останки находятся вблизи Хуне, деревни на севере Дании. Когда здание было полностью целым, его длина составляла 131 фут, а ширина – 26-32 фута, пишет Smithsonian.

"Это самая подобная находка эпохи викингов более десяти лет, и мы раньше не видели ничего подобного здесь, в Северной Ютландии", - говорит Томас Рун Кнудсен, руководитель раскопок и археолог из музеев Северной Ютландии.

Исследователи подозревают, что сооружение было больше, чем средние дома того времени, поскольку это было "престижное здание".

Археологи раскопали Зал викингов в Дании (фото)

Кнудсен подозревает, что, кроме вновь обнаруженного зала, рядом, вероятно, есть еще несколько домов. Исследователи говорят, что эта собственность могла быть фермой могучей семьи викингов, и у них также есть предположения о личности семьи.

Пока археологи раскопали только половину зала викингов, но они планируют продолжить свои усилия в этом году, если погода позволит. Они также планируют провести радиоуглеродную датировку, чтобы более точно оценить возраст зала.

Археологи раскопали Зал викингов в Дании (фото)

Напомним, что в Великобритании мужчина случайно нашел с помощью металлоискателя римскую золотую серьгу. Находку объявили кладом и планируют выставить в музее Дисса.

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