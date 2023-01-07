Археологи раскопали Зал викингов в Дании (фото)

Археологи в Дании обнаружили остатки большого сооружения, которое, вероятно, датируется поздней эпохой викингов. Они говорят, что когда-то он, возможно, функционировал как общественный зал, где проводилось политическое собрание и другие мероприятия между концом 9-го и началом 11-го веков.

Останки находятся вблизи Хуне, деревни на севере Дании. Когда здание было полностью целым, его длина составляла 131 фут, а ширина – 26-32 фута, пишет Smithsonian.

"Это самая подобная находка эпохи викингов более десяти лет, и мы раньше не видели ничего подобного здесь, в Северной Ютландии", - говорит Томас Рун Кнудсен, руководитель раскопок и археолог из музеев Северной Ютландии.

Исследователи подозревают, что сооружение было больше, чем средние дома того времени, поскольку это было "престижное здание".

Видео дня

Кнудсен подозревает, что, кроме вновь обнаруженного зала, рядом, вероятно, есть еще несколько домов. Исследователи говорят, что эта собственность могла быть фермой могучей семьи викингов, и у них также есть предположения о личности семьи.

Пока археологи раскопали только половину зала викингов, но они планируют продолжить свои усилия в этом году, если погода позволит. Они также планируют провести радиоуглеродную датировку, чтобы более точно оценить возраст зала.

Напомним, что в Великобритании мужчина случайно нашел с помощью металлоискателя римскую золотую серьгу. Находку объявили кладом и планируют выставить в музее Дисса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!