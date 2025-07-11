Армия РФ атаковала Харьков дронами: в одном из районов возник пожар, есть раненые (фото)

Утром 11 июля Харьков снова оказался под вражеским обстрелом. Российские войска нанесли удар по городу, в результате чего в Салтовском районе возник пожар. По предварительным данным, пострадали девять человек.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что город атаковали дронами-камикадзе. В Харькове прогремели несколько взрывов, а местные СМИ и жители впоследствии зафиксировали повторные удары.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что один из вражеских снарядов попал в жилую часть центра Харькова, в результате чего было повреждено медицинское учреждение. По его словам, в здании вылетели окна, сейчас идет обследование объекта.

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В Салтовском районе зафиксировано попадание в трехэтажное здание и его двор. Из-за взрыва вспыхнул пожар, огонь охватил около 20 квадратных метров. Один из раненых – 64-летний мужчина.

Особенно тревожной оказалась информация о роддоме, который также пострадал в результате обстрела. В момент атаки там находились женщины с новорожденными детьми. Их оперативно эвакуировали в другое медицинское учреждение. К счастью, никто из них не пострадал.

Позже Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до девяти человек. Ситуация в городе остается напряженной, спасатели и медики работают на месте происшествия.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков дронами.

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