Армия РФ атаковала Киев баллистикой и пол тысячей дронов: есть попадания в жилые дома, повреждена железнодорожная инфраструктура, пострадали 23 человека (фото)

В четверг, 3 июля, российские войска совершили очередную массированную атаку на территорию Украины. Сначала враг выпустил ударные дроны, а в ночь на пятницу – ракеты. Киев получил значительные повреждения.

Как сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, спасательные службы сейчас работают в двух районах столицы на шести объектах. Ситуация сложная: повреждены как жилые дома, так и административные здания и гражданские объекты. Наибольшие разрушения получили предприятия, где возникли масштабные пожары. В одном из случаев огонь охватил площадь более 2000 кв. м — спасатели продолжают тушение и разборку сгоревших конструкций.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших достигло 23 человек, из них 14 госпитализировали. Остальные помощь оказали амбулаторно. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, среди пострадавших есть и 10-летняя девочка. Разрушения подверглись жилым домам, объектам образовательной, медицинской и транспортной инфраструктуры. На местах работают спасатели и полиция, задействованы дополнительные силы и техника.

Известно также, что обломки дронов повредили пять выехавших на вызовы автомобилей скорой помощи, однако медики не пострадали.

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По информации ГСЧС по состоянию на утро, в Соломенском районе произошло частичное разрушение пятиэтажного дома, пожар на крыше семиэтажки и возгорание в складских и технических помещениях. В Святошинском районе - пожар в 14-этажке и возгорание автомобилей. В Шевченковском — под удар попала еще не заселенная новостройка. Также зафиксировано падение обломков в Дарницком и Голосеевском районах.

К ликвидации последствий привлечены более 450 спасателей и около 100 единиц техники. Представители КМВА и мэр столицы постоянно информировали о работе ПВО — обломки дронов находили в разных районах, включая Оболонский, Днепровский, Соломенский, Шевченковский, Святошинский и Голосеевский. В некоторых местах возникали оперативно тушившие пожары.

После ночной атаки обнаружили обломки у школ, жилых домов и больниц. В некоторых районах повреждены инженерные коммуникации, в том числе железнодорожная инфраструктура. Из-за этого были изменены маршруты нескольких поездов и зафиксированы задержки движения до двух часов. Kyiv City Express курсирует ограниченно только северным кольцом.

В Киевской области ситуация несколько лучше. По словам начальника ОВА Николая Калашника, обошлось без жертв. Однако повреждения зафиксировали в Бучанском, Фастовском и Броварском районах. Пострадали многоэтажные и частные дома, гаражи, автомобили, здание кинологического центра и учебное заведение. Вечером силы ПВО снова работали в регионе, часть враждебных целей удалось сбить. В результате одного из ударов в Бучанском районе были выбиты окна в жилом доме и повреждена частная застройка.

Во время тревоги жители столицы призвали закрывать окна из-за повышенной концентрации продуктов горения в воздухе.

Напомним, российские дроны атаковали Одессу.

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