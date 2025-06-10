Россия атаковала Киев и Одессу баллистикой и дронами: в столице разрушения зафиксированы в 7 районах, пожары гасили вертолетами, в Одессе поврежден родовой (фото, видео)
10 июня российские войска совершили очередную атаку на Украину, запустив ударные дроны типа Shahed. Наибольшие потери понесли Киев и Одесса — там есть погибшие, пострадавшие и масштабные повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Одессы Геннадий Труханов, начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
В столице пострадали не менее семи районов. Как сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик, в одном из поврежденных домов на Оболони пострадали 18 квартир, одного человека госпитализировали.
Взрывная волна разрушила первые этажи дома, выбила окна и двери, а десятки автомобилей вокруг получили повреждения. Местные жители в шоковом состоянии приходят в себя после ночных событий.
По ул. Макеевской, 5, в лицее №14 развернут штаб помощи для пострадавших жителей — здесь будут фиксировать каждый случай для дальнейшей компенсации.
В 00:11 Киевская МВА сообщила о работе ПВО. Через минуту мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что систему противовоздушной обороны задействовали на Оболони. К 02:05 в столице была слышна серия взрывов, в частности в Деснянском районе упал дрон.
В дальнейшем обстрелы охватили Оболонский, Дарницкий, Подольский, Деснянский, Шевченковский, Голосеевский и Соломенский районы. Зафиксировано возгорание жилых и нежилых построек, разрушены дома, повреждены склады, гаражи и автомобили. Для ликвидации возгораний в городе привлекли пожарный вертолет.
Официальная информация:
- По состоянию на утро 10 июня в Киеве известно о четырех пострадавших, все госпитализированы.
- В Шевченковском районе горели автомобили и жилые дома.
- В Оболонском обломки дрона упали на территорию школы, есть повреждения офисного здания.
- В Дарницком районе - возгорание складов, пожары в жилом секторе, один пострадавший получил помощь на месте.
- Голосеевский район: поврежден бизнес-центр.
- В Соломенском районе дрон попал в крышу многоэтажки.
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ПВО работало также в Киевской области. По сообщению главы ОВА, пострадали районы Фастовский, Броварской, Бориспольский и Обуховский. Имеются повреждения частных домов и транспортных средств.
В результате ночной атаки по Одессе погибли два человека, еще девять человек получили ранения, среди них пятеро женщин и трое мужчин, один человек находится в стрессовом состоянии.
По предварительным данным, город атаковали более 10 беспилотников. Среди поврежденных объектов:
- жилые дома
- здание роддома
- станция скорой помощи
- частная клиника
- спортивный комплекс
- зоопарк
- здание железнодорожного вокзала
- многочисленные автомобили местных жителей
Правоохранители уже фиксируют последствия преступлений РФ на месте происшествия.
Напомним, 21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили обучение. В результате атаки погибли шесть военных, десять – получили ранения.
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