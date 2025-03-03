Армия РФ атаковала Кривой Рог: есть раненая, повреждено предприятие и больница (фото)

Российские войска атаковали Кривой Рог беспилотниками, в результате чего пострадала женщина, а также повреждены промышленное предприятие, медучреждение и жилые дома. Кроме того, вечером 2 марта и утром 3 марта враг атаковал Никопольский район дронами-камикадзе. В Мировской и Марганецкой общинах прошло без жертв и пострадавших.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, украинская ПВО сбила 7 дронов, однако одна из атак привела к ранению 52-летней женщины. Медики оказали ей помощь на месте, и она будет лечиться дома. В результате удара произошел пожар, который удалось потушить. Также повреждены шесть многоэтажек и автомобили.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

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