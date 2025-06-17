Армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами: в Киеве дрон снес часть многоэтажки, в Одессе поврежден инклюзивный центр и дома, 14 погибших (фото, видео)

В ночь на понедельник, 17 июня, российские войска совершили массированную атаку на территорию Украины, применив дроны-камикадзе и ракеты разных типов. Удары получили Киев и область, Одесса, Запорожье, а также несколько других регионов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия выпустила более 440 ударных беспилотников и 32 ракеты, поразив по меньшей мере девять областей, включая Киевскую, Одесскую, Запорожскую, Черниговскую, Житомирскую, Кировоградскую и Николаевскую.

По состоянию на 09:30 стало известно о 15 погибших и по меньшей мере 75 раненых. В Киеве спасательные службы пытаются извлечь людей из-под завалов многоэтажки, где разрушен целый подъезд. В столице пострадали восемь районов. Удары также получили гражданские объекты в других городах, в частности в Одессе, где продолжаются спасательные операции.

Президент Зеленский назвал эти действия России актами терроризма и призвал мировое сообщество, в том числе США и ЕС, дать решительный ответ. "Террористы должны чувствовать боль, а не мирные люди", - заявил он.

По информации начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, столица получила масштабный удар: было зафиксировано применение 175 дронов, более 14 крылатых и по меньшей мере двух баллистических ракет. Враг целенаправленно поражал жилые дома.

По состоянию на утро в Киеве сообщается о 14 погибших и 99 раненых, из которых 59 нуждались в госпитализации. В Соломенском районе несколько человек считаются пропавшими без вести. В ходе обстрела также погиб гражданин США.

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что одна из баллистических ракет попала прямо в многоэтажку, пробив девять этажей.

Взрывы в Киеве начались после полуночи. В разных районах — в частности, Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском — были зафиксированы разрушения, пожары, перебои с электроэнергией и многочисленные случаи падения обломков.

Также в результате атаки повреждены общежития Киевского авиационного института — один из них пострадал от прямого удара дрона, в других взрывной волной выбиты окна.

В Киевской области также работали силы ПВО. Зафиксировано ранение 55-летней женщины в Вышгородском районе. Повреждены частные дома, автомобили и хозяйственные постройки в Фастовском, Броварском и Обуховском районах.

Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Последствия атаки. Источник: ГСЧС

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В ночь на 17 июня россияне ударили по Запорожью не менее четырех раз. Пострадали промышленные предприятия – там произошли пожары и разрушения. Взрывной волной повреждены жилые дома, общежитие и около 30 гаражей. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В ходе ночной атаки российские дроны поразили несколько объектов в Одессе. Пострадали жилые дома, детский сад, инклюзивный центр и гаражи. Известно о гибели 60-летней женщины и по меньшей мере 17 пострадавших, среди которых беременная и 17-летняя девушка. Один человек госпитализирован, остальные получили помощь амбулаторно.

Разрушения испытал и исторический центр города Одессы.

Напомним, армия РФ атаковала Чернигов.

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