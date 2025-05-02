Армия РФ атаковала Запорожье дронами: есть 14 раненых, в городе возникли пожары (фото)

Вечером 1 мая российские войска нанесли не менее 10 ударов беспилотниками по Запорожью. В результате атаки в городе вспыхнули пожары, повреждено учебное заведение.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров. По информации Федорова, впоследствии количество пострадавших возросло до 14 человек - это 10 мужчин и 4 женщины. Девять из них были госпитализированы, еще пятеро получили помощь на месте.

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Под завалами оказался один из жителей, спасателям удалось его деблокировать. Предварительно сообщалось о гибели 61-летнего мужчины, однако эта информация не подтвердилась — пострадавшего доставили в больницу.

Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

Напомним, армия РФ атаковала автобус в Марганце.

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