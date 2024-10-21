Армия РФ атаковала Запорожье: есть попадание в детский сад

21 октября, враг нанес удар по жилому кварталу Запорожья, ранен. В результате атаки, взрывной волной были повреждены дома рядом.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

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"Россия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья. Предварительно, один человек ранен", - написал Федоров в телеграмме.

Позже поступила информация, что оккупанты атаковали детский сад. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек. В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины. Позже обнаружили еще одно тело. В общей сложности, пострадали 15 человек, из них трое — в тяжелом состоянии, 2 погибли.

Последствия атаки в Запорожье

Последствия атаки в Запорожье

Напомним, армия РФ осуществила массированную атаку на Украину: в Харькове проблемы с электроснабжением, в Кривом Роге повреждена гостиница, в Киеве - дома, ранены.

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