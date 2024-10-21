Армия РФ осуществила массированную атаку на Украину: в Харькове проблемы с электроснабжением, в Кривом Роге повреждена гостиница, в Киеве - дома, есть раненые (фото)

В воскресенье вечером Кривой Рог подвергся баллистической атаке, в результате которой пострадали гражданские объекты и жители города - пострадали три человека, двое из которых госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет.

По информации от председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, удар нанесен около 23:30.

Значительные повреждения получили жилые дома и коммерческие объекты в районе плотной многоэтажной застройки.

Городские власти развернули штаб помощи пострадавшим возле ДК "Центральный" и начали распределение строительных материалов для восстановительных работ.

В тот же вечер русские войска атаковали Харьков, используя управляемые авиабомбы. Удары пришлись на три района города, повлекши за собой перебои с электроснабжением. По последним данным, пострадали 12 человек, среди которых один ребенок. Зафиксированы повреждения жилых домов, автозаправочной станции и станции технического обслуживания, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

В ночь на 21 октября произошла атака беспилотников на Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили около десятка вражеских дронов. Однако обломки сбитых дронов вызвали повреждения в трех районах столицы, сообщает начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram.

Читайте также: Россия 29 сентября массово обстреляла Запорожье КАБами: есть разрушения и раненые (фото)

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар на крыше частного дома, где пострадал один человек, получив ожоги лица.

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском районе, в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и выбиты окна. Без разрушений и пожаров. Пострадавшие не обнаружены.

Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ОВА Кривого Рога

Последствия удара по Кривому Рогу. Источник: ОВА Кривого Рога

Последствия атаки на Киев. Источник: КГГА

Последствия удара по Харькову. Источник: ГСЧС

Напомним, армия РФ всю ночь атаковала Украину 136 дронами: есть попадания по объекту на Тернопольщине, 51 "шахед" сбит.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!