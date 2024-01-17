Армия россии обстреляла жилые дома ракетами С-300 в Харькове, совершила атаку ''шахедами'' по Одессе: есть разрушения и пострадавшие (фото)

В Харькове вечером 16 января прогремели взрывы, городской голова Игорь Терехов сообщил о ракетном ударе, известно о 17 пострадавших.

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Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что оккупанты нанесли удары по Харькову предварительно двумя ракетами С-300. Медики оказывают помощь четырём пострадавшим, их состояние легкое.

Есть повреждение гражданской жилищной инфраструктуры. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 11. Повреждены многоэтажные дома.

"43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек в легком и среднем состоянии", –

Позже Синегубов уточнил, что количество пострадавших увеличилось до 17 человек.

Мэр Терехов заявил, что пострадало по меньшей мере десять жилых домов.

В ночь на среду, 17 января, оккупанты запустили по Одессе ударные дроны типа "Shahed". В городе раздались взрывы, по враждебным целям работали силы ПВО. В результате атаки трое пострадавших гражданских.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, добавив, что есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

Позже Кипер написал, что из-за вражеской атаки 62-летний мужчина получил осколочное ранение. "Медики оказывают всю необходимую помощь", – сообщил он.

Через некоторое время были обнаружены еще двое пострадавших – ранения также получили женщина 1955-го и девушка 1995-го годов рождения.

Из поврежденного дома эвакуированы 130 гражданских лиц.

В одном из жилых домов в Одессе в результате атаки вражеских дронов произошел пожар. В соседних постройках выбило окна и стекло. Вблизи многоэтажки образовалась гигантская воронка.

Посреди улицы глубокая воронка. Сгорели четыре автомобиля, еще восемь повреждены взрывной волной. Загорелась газовая труба, два балкона, квартира на втором этаже 5-этажки, частично уничтоженный фасад дома - это все последствия ночной атаки РФ по Одессе", - пишет "Общественное Одесса".

В Силах обороны юга отметили, что ПВО отражало атаку врага на протяжении почти трех часов. По одному дрону был уничтожен в Николаевской и Кировоградской областях. А в Одесской области сбили 11 "Шахедов".

"На Одесщине 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы. В нескольких локациях стали квартиры мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары", – рассказали в Силах обороны юга о последствиях атаки.

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В ночь на 17 января противник нанес удар 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - РФ и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Харькова.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "шахедов".

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, областей.

Напомним,Россия атаковала Украину баллистическими ракетами: есть "прилеты" в Харькове, Кривом Роге, Запорожье и в Змееве.

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