Артиллеристы уничтожили живую силу оккупантов на Бахмутском направлении (мощное видео)

Украинские военные продолжают методически уничтожать оккупантов в разных точках фронта. В частности, бои ведутся на одном из самых горячих участков – Бахмутском направлении.

Артиллеристы 22-й отдельной механизированной бригады уничтожили группу русских захватчиков. Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

"Бахмутское направление. Продвигаемся вперед. Работает артиллерия 22-й ОМБр", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что аэроразведчики обнаружили сосредоточение большого количества россиян. Точными выстрелами из САУ 2С-1 "Гвоздика" и залпом из БМ-21 "Град" артиллеристы ликвидировали оккупантов.

Видео дня

На видео можно увидеть работу артиллеристов и прилет в точку дислокации врага. Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские военные впервые уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ".

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