Артиллеристы в Луганской области уничтожили зенитную установку оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, артиллеристы 45-й бригады ликвидировали зенитную установку оккупантов.

Уничтожение произошло в Луганском направлении. Об этом сообщили в Страткоме ВСУ.

"На Луганском направлении 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины во взаимодействии со 100-й отдельной бригадой территориальной обороны обнаружили и уничтожили вражескую зенитную установку на шасси УРАЛа", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Аэроразведчики обнаружили расположение зенитной установки и передали координаты артиллеристам. На видео можно увидеть, как после удара украинских бойцов, техника оккупантов горит и взрывается.

Точное время и место уничтожения зенитной установки не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, утром 17 августа украинские военные сообщили, что были сбиты два вражеских вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость одного составляет около 16 млн долларов.

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