Астрономы нашли черную дыру из ранней Вселенной массой в 40 миллионов Солнц

Астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру в квазаре, существовавшую всего через 459 миллионов лет после Большого взрыва, благодаря наблюдениям космических телескопов "Джеймс Уэбб" и "Чандра". Ученые оценили массу этой черной дыры примерно в 40 миллионов масс Солнца. Согласно исследованию, опубликованному на arXiv, сверхмассивная черная дыра могла образоваться в результате прямого коллапса газовых облаков в галактике.

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Квазарами называют активные ядра галактик, в которых сверхмассивные черные дыры активно поглощают вещество, что приводит к мощному излучению и высвобождению газа и пыли с большой скоростью. Исследователи изучают далекие квазары, существовавшие в ранней Вселенной, всего через 500-700 миллионов лет после Большого взрыва, чтобы раскрыть возможные механизмы формирования сверхмассивных черных дыр.

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Наблюдения телескопов "Чандра" и "Джеймс Уэбб" раскрыли рентгеновское излучение квазара, расположенного в галактике UHZ1. Анализ этого излучения подтвердил наличие сверхмассивной черной дыры с массой примерно 40 миллионов солнц. Это гораздо больше, чем обычно ожидается, поскольку масса сверхмассивных черных дыр обычно не превышает 0,1% массы их родительских галактик.

Согласно наблюдениям, сверхмассивные черные дыры формируются из меньших зародышей, возникающих в результате коллапса первых массивных звезд. Однако случай UHZ1 может быть исключительным, поскольку с массой 40 миллионов солнц черная дыра, вероятно, сформировалась в результате прямого коллапса газа в галактике.

Такой сценарий позволяет ему сразу обладать значительной массой, что упрощает дальнейшее накопление массы. Исследователи полагают, что черная дыра в UHZ1 может возрасти до своей текущей массы в течение всего 300 миллионов лет.

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