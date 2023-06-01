Астрономи знайшли чорну діру з раннього Всесвіту массою у 40 мільйонів Сонць

Астрономи виявили надмасивну чорну діру в квазарі, яка існувала всього через 459 мільйонів років після Великого вибуху, завдяки спостереженням космічних телескопів "Джеймс Вебб" і "Чандра". Вчені оцінили масу цієї чорної діри приблизно в 40 мільйонів мас Сонця. Згідно з дослідженням, опублікованим на arXiv, надмасивна чорна діра могла утворитися в результаті прямого колапсу газових хмар у галактиці.

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Квазарами називають активні ядра галактик, в яких надмасивні чорні діри активно поглинають речовину, що призводить до потужного випромінювання і вивільнення газу та пилу з великою швидкістю. Дослідники вивчають далекі квазари, які існували в ранньому Всесвіті, всього через 500-700 мільйонів років після Великого вибуху, щоб розкрити можливі механізми формування надмасивних чорних дір.

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Спостереження телескопів "Чандра" та "Джеймс Вебб" розкрили рентгенівське випромінювання квазара, розташованого у галактиці UHZ1. Аналіз цього випромінювання підтвердив наявність надмасивної чорної діри з масою приблизно 40 мільйонів Сонць. Це значно більше, ніж зазвичай очікується, оскільки маса надмасивних чорних дір зазвичай не перевищує 0,1% маси їхніх батьківських галактик.

Згідно зі спостереженнями, надмасивні чорні діри формуються з менших зародків, які виникають в результаті колапсу перших масивних зір. Проте випадок UHZ1 може бути виключним, оскільки з масою 40 мільйонів Сонць чорна діра, ймовірно, сформувалася в результаті прямого колапсу газу у галактиці.

Такий сценарій дозволяє їй одразу володіти значною масою, що спрощує подальше накопичення маси. Дослідники вважають, що чорна діра в UHZ1 може зрости до своєї поточної маси протягом всього 300 мільйонів років.

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