Август станет тяжелым временем для четырех знаков зодиака: их ждут испытания

Август 2023 года принесет много испытаний четырем уроженцам зодиакального круга. Они столкнутся с рядом проблем, которые способны разрушить все планы. По словам астрологов, в зоне риска Раки, Львы, Девы и Весы.

Рак

2023 год определенно является одним из самых сложных периодов в жизни уроженцев знака – август не будет исключением. Рак окажется обескураженным рутиной и бесперспективностью своей работы, скукой и предсказуемостью каждого дня. Кроме того, уроженцы знака столкнутся с финансовыми трудностями, им придется пересмотреть траты и перейти к экономии.

Лев

Лев в августе будет чувствовать себя неуверенно, его начнут одолевать сомнения и неуверенность в себе. Также он будет искать ответы на беспокоящие его вопросы. Еще больше ухудшат ситуацию проблемы на работе – уроженцы знака могут оказаться на грани увольнения. Они будут срываться на второй половинке, что приведет к конфликтам.

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Дева

Девы в августе будут жить прошлым, сводить счеты с обидчиками и даже наказывать себя за совершенные ошибки. Им следует заглушить эти эмоции и помнить, нельзя винить себя за зло всего мира. Если они не отпустят негативные эмоции, то проблемы захлестнут их. Кроме того, напомнят о себе давние проблемы со здоровьем – Девы могут попасть в больницу.

Весы

Август принесет Весам немало испытаний – на работе им придется отстаивать свое мнение и убеждать начальство и сослуживцев в том, что они хорошо выполняют свои обязанности. Начнутся проблемы и в личной жизни – ссоры со второй половинкой могу перейти красную черту, партнеры задумаются о расставании.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.