АЗС обновляют цены: что стоит знать украинцам о подорожании топлива

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95, но изменения оказались минимальными. По состоянию на 5 марта средняя цена бензина составляет 56,88 грн/л, что на 2 копейки меньше по сравнению с предыдущим днем.

Эксперты прогнозируют, что до 8 марта могут быть проведены акции с привлекательными скидками, поскольку есть потенциал для дальнейшего снижения цен. Это открывает возможность для водителей заправиться подешевле. Согласно данным консалтинговой группы "А-95", на 5 марта крупные сети АЗС продают бензин по цене от 52,95 до 59,99 грн/л.

Самые высокие цены в таких сетях:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л

Shell – 59,74 грн/л

SOCAR – 59,49 грн/л

Самые низкие цены на бензин зафиксированы на АЗС сети Авантаж 7 – 52,95 грн/л, а также Фактор, где цена составляет 53 грн/л.

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Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни цены на горючее снизятся еще больше – общее удешевление может составить до 10 копеек за литр. В то же время, отмечается, что потенциал для снижения цены до 1 грн за литр все еще сохраняется, но АЗС пока не спешат идти на такие шаги.

"На этой неделе можно ожидать понижения на 10 копеек за литр. Также сети могут провести праздничные акции с большими скидками до 8 марта", – отмечают эксперты.

В марте на рынке горючего значительных изменений не ожидается, и цены будут колебаться в зависимости от нефтяных котировок.

"Спрос будет низким из-за остатков зимнего периода. Кроме того, большие объемы топлива в Украину завозить не будут в посевную, поскольку из-за колебаний на нефтяных рынках существует риск закупить топливо по более высокой цене, а затем понести убытки", – объясняет эксперт Сергей Куюн.

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