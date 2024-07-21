Байден объявил о выходе из предвыборной кампании: кто будет новым кандидатом

В воскресенье, 21 июля, действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на это, останется президентом до конца своего срока.

"Для меня было величайшей честью в моей жизни служить вам как президент. И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента на остаток моего срока", – говорится в заявлении президента США.

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Он также сообщил, что обратится к гражданам Соединенных Штатов позже на этой неделе с более подробной информацией о своем решении.

По данным западных СМИ, сторонники вице-президента Камалы Гаррис готовятся к выдвижению ее кандидатуры на пост президента США. Байден поддержал кандидатуру Гаррис в качестве кандидата от демократической партии на президентских выборах 2024 года.

"Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было избрать Камалу Гаррис своим вице-президентом. И это было самое лучшее решение, которое я принимал. Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение того, чтобы Камала стала кандидатом от нашей партии в этом году. Демократы – пора объединиться и победить Трампа. Давай сделаем это", – заявил Байден.

Добавим, ранее Джо Байден сообщил, что заболел COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп и Байден говорили на прениях о войне в Украине.

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