Банки будут сообщать налоговой обо всех счетах украинцев: что предусматривает новый законопроект правительства

Правительство Украины подало на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который касается присоединения страны к Единой зоне евро-платежей (SEPA). Об этом заявили в Министерстве финансов.

В ведомстве сообщили, что документ является составляющей процесса евроинтеграции. Его цель – согласование украинской финансовой системы с нормами Европейского Союза. Об этом пишет сайт Минфин.

Одно из главных изменений – обязательство для банков, НБУ и поставщиков электронных денег сообщать Государственную налоговую службу обо всех случаях открытия или закрытия счетов граждан, электронных кошельков, а также о заключении договоров аренды банковских сейфов.

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В министерстве объяснили, что предложенные нововведения направлены на повышение прозрачности финансовых операций и эффективный контроль за уклонением от уплаты налогов.

Среди предусмотренных изменений – возможность переводить средства в евро между Украиной и 36 странами Европы. Такие транзакции будут осуществляться быстрее и с минимальными или нулевыми комиссиями согласно европейским нормам.

В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на приведение украинского законодательства в соответствие со стандартами ЕС в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию террористической деятельности. Документ призван усилить контроль за движением финансов и обеспечить большую прозрачность банковской системы.

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