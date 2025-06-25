Тисячі українців отримали 'листи щастя' від податкової: що варто знати кожному отримувачу

У березні Державна податкова служба (ДПС) надіслала понад 3,3 тисячі "листів щастя" українським підприємцям. Цього разу увагу податківців привернули підприємства, у яких кількість реєстраторів розрахункових операцій (PPO) перевищує чисельність працівників більш ніж на одного.

Таким чином, ДПС працює над запобіганням можливих порушень у сфері розрахунків та трудового законодавства. Отримавши листа, підприємець має можливість своєчасно усунути виявлені недоліки, пояснили в податковій службі. Повідомлення надсилалися через Електронний кабінет.

"Понад 3,3 тисячі суб’єктів господарювання отримали попереджувальні повідомлення від податкової через Електронний кабінет. Головна мета – попередити бізнес і надати шанс виправити ситуацію", – зазначили в ДПС.

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У службі додали, що перевищення кількості зареєстрованих реєстраторів може свідчити про використання незадекларованої праці або порушення мінімальних державних гарантій з оплати. Це сприяє:

захисту прав найманих працівників і легалізації трудових відносин;

виведенню зарплат з тіні та припиненню практики "конвертної" оплати;

формуванню довіри між податковою службою та бізнесом.

У 2025 році податкова служба провела 16,5 тисячі фактичних перевірок, спрямованих на дотримання законодавства під час розрахункових операцій та легальність оформлення трудових відносин з працівниками. За результатами цих перевірок було нараховано штрафів на суму понад 692,3 млн грн.

Найчастіше виявлені порушення включали:

невидачу фіскального чека;

порушення правил обліку товарних запасів безпосередньо в місцях продажу;

використання праці найманих осіб без офіційного оформлення трудових відносин;

відсутність кодів УКТ ЗЕД для підакцизних товарів або марок акцизного податку на алкоголь.

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