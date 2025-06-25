Тысячи украинцев получили "письма счастья" от налоговой: что следует знать каждому получателю
В марте Государственная налоговая служба (ГНС) направила более 3,3 тысяч "писем счастья" украинским предпринимателям. На этот раз внимание налоговиков привлекли предприятия, у которых количество регистраторов расчетных операций (PPO) превышает численность работников более чем одного.
Таким образом, ГНС работает над предотвращением возможных нарушений в сфере расчетов и трудового законодательства. Получив письмо, у предпринимателя есть возможность своевременно устранить выявленные недостатки, пояснили в налоговой службе. Сообщения отправлялись через Электронный кабинет.
"Более 3,3 тысяч субъектов хозяйствования получили предупреждающие уведомления от налоговой через Электронный кабинет. Главная цель – предупредить бизнес и предоставить шанс исправить ситуацию", – отметили в ГНС.
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В службе добавили, что превышение количества зарегистрированных регистраторов может свидетельствовать об использовании незадекларированного труда или нарушении минимальных государственных гарантий по оплате. Это способствует:
- защиты прав наемных работников и легализации трудовых отношений;
- выведению зарплат из тени и прекращению практики "конвертной" оплаты;
- формированию доверия между налоговой службой и бизнесом.
В 2025 году налоговая служба провела 16,5 тысяч фактических проверок, направленных на соблюдение законодательства во время расчетных операций и легальность оформления трудовых отношений с работниками. По результатам этих проверок были начислены штрафы на сумму более 692,3 млн грн.
Чаще обнаруженные нарушения включали:
- невыдачу фискального чека;
- нарушение правил учета товарных запасов непосредственно в местах продаж;
- использование труда наемных лиц без официального оформления трудовых отношений;
- отсутствие кодов УКТ ВЭД для подакцизных товаров или марок акцизного налога на алкоголь.
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