Законні перекази: коли не потрібно платити податки за надходження на картку

Українці зобов’язані сплачувати податки з грошових надходжень, що надходять на їхні банківські рахунки. Водночас існує низка випадків, коли перекази не підлягають оподаткуванню.

Однією з найпоширеніших форм переказів, які не оподатковуються, є соціальні виплати. Про це йдеться в нормі Податкового кодексу України.

До переліку соціальних виплат, які не підлягають оподаткуванню, входять:

стипендії;

пенсійні нарахування;

внески в межах пенсійних програм;

офіційно оформлена матеріальна допомога;

державні компенсації.

Читайте також: Кому з пенсіонерів потрібно сплачувати податок на доходи: подробиці

Крім цього, податки не стягуються з ряду інших фінансових операцій, зокрема:

доходів від облігацій внутрішньої державної позики;

виплат за донорство крові;

повернення позикових коштів (поворотна фінансова допомога);

переказів від фізичних осіб-підприємців на власні рахунки;

повернення основної частини кредиту;

прибутку від обміну іноземної валюти.

Навіть якщо грошовий переказ належить до категорій, звільнених від оподаткування, податкова може зацікавитися ним. Щоб уникнути непорозумінь, важливо правильно зазначати призначення платежу та мати підтверджуючі документи.

Які перекази між родичами не оподатковуються

Ставка податку 0% застосовується до переказів між близькими родичами. До таких належать:

грошові виплати при розлученні;

операції, пов'язані з розподілом майна;

аліменти на дітей або осіб, що не можуть працювати;

відшкодування у разі відмови від спадщини.

Читайте також: Українцям доведеться сплачувати податки навіть з переказу в 1 гривню: які зміни очікують з 1 травня

Грошові подарунки між близькими родичами також не обкладаються податками — за умови належного оформлення.

Звільнення від сплати податків діє лише для переказів між родичами першого ступеня, тобто:

батьками;

дітьми;

рідними братами та сестрами;

бабусями й дідусями;

онуками.

Інші родичі, наприклад, свекор, теща, зять, невістка або двоюрідні брати й сестри, не підпадають під податкове звільнення – їхні перекази вважаються доходом і можуть оподатковуватись.

Повернення коштів за неякісний товар не вважається доходом, а лише компенсацією, тому не підлягає оподаткуванню.

Раніше ми розповідали, які податки доведеться сплатити за продаж квартири у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!