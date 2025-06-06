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Законные переводы: когда не нужно платить налоги за поступления на карту

Анастасия Крыщук

Законные переводы: когда не нужно платить налоги за поступления на карту
Когда денежные переводы не облагаются налогом. Источник: Freepik

Украинцы обязаны платить налоги с поступающих денежных поступлений на их банковские счета. В то же время существует ряд случаев, когда переводы не подлежат налогообложению.

Одной из наиболее распространенных не облагаемых налогом переводов являются социальные выплаты. Об этом идет речь в норме Налогового кодекса Украины.

В перечень социальных выплат, не подлежащих налогообложению, входят:

  • стипендии;
  • пенсионные начисления;
  • взносы в пределах пенсионных программ;
  • официально оформлена материальная помощь;
  • государственные компенсации

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Кроме этого, налоги не взимаются с ряда других финансовых операций, в частности:

  • доходов от облигаций внутреннего государственного займа;
  • выплат за донорство крови;
  • возврат заемных средств (возвратная финансовая помощь);
  • переводов от физических лиц-предпринимателей на собственные счета;
  • возврат основной части кредита;
  • прибыли от обмена иностранной валюты

Даже если денежный перевод относится к категориям, освобожденным от налогообложения, налоговая может заинтересоваться им. Чтобы избежать недоразумений, важно правильно указывать назначение платежа и иметь подтверждающие документы.

Какие переводы между родственниками не облагаются налогом

Ставка налога в 0% применяется к переводам между близкими родственниками. К таким относятся:

  • денежные выплаты при разводе;
  • операции, связанные с распределением имущества;
  • алименты на детей или лиц, не способных работать;
  • возмещение в случае отказа от наследства.

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Денежные подарки между близкими родственниками также не облагаются налогами при условии надлежащего оформления.

Освобождение от уплаты налогов действует только для переводов между родственниками первой ступени, т.е.

  • родителями;
  • детьми;
  • родными братьями и сестрами;
  • бабушками и дедушками;
  • внуками.

Другие родственники, например свекор, теща, зять, невестка или двоюродные братья и сестры, не подпадают под налоговое увольнение – их переводы считаются доходом и могут облагаться налогом.

Возврат средств за некачественный товар не считается доходом, а только компенсацией, поэтому не подлежит налогообложению.

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