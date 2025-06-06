Законные переводы: когда не нужно платить налоги за поступления на карту
Украинцы обязаны платить налоги с поступающих денежных поступлений на их банковские счета. В то же время существует ряд случаев, когда переводы не подлежат налогообложению.
Одной из наиболее распространенных не облагаемых налогом переводов являются социальные выплаты. Об этом идет речь в норме Налогового кодекса Украины.
В перечень социальных выплат, не подлежащих налогообложению, входят:
- стипендии;
- пенсионные начисления;
- взносы в пределах пенсионных программ;
- официально оформлена материальная помощь;
- государственные компенсации
Читайте также: Кому из пенсионеров нужно платить налог на доходы: подробности
Кроме этого, налоги не взимаются с ряда других финансовых операций, в частности:
- доходов от облигаций внутреннего государственного займа;
- выплат за донорство крови;
- возврат заемных средств (возвратная финансовая помощь);
- переводов от физических лиц-предпринимателей на собственные счета;
- возврат основной части кредита;
- прибыли от обмена иностранной валюты
Даже если денежный перевод относится к категориям, освобожденным от налогообложения, налоговая может заинтересоваться им. Чтобы избежать недоразумений, важно правильно указывать назначение платежа и иметь подтверждающие документы.
Какие переводы между родственниками не облагаются налогом
Ставка налога в 0% применяется к переводам между близкими родственниками. К таким относятся:
- денежные выплаты при разводе;
- операции, связанные с распределением имущества;
- алименты на детей или лиц, не способных работать;
- возмещение в случае отказа от наследства.
Читайте также: Украинцам придется платить налоги даже с перевода в 1 гривну: какие изменения ожидают с 1 мая
Денежные подарки между близкими родственниками также не облагаются налогами при условии надлежащего оформления.
Освобождение от уплаты налогов действует только для переводов между родственниками первой ступени, т.е.
- родителями;
- детьми;
- родными братьями и сестрами;
- бабушками и дедушками;
- внуками.
Другие родственники, например свекор, теща, зять, невестка или двоюродные братья и сестры, не подпадают под налоговое увольнение – их переводы считаются доходом и могут облагаться налогом.
Возврат средств за некачественный товар не считается доходом, а только компенсацией, поэтому не подлежит налогообложению.
Ранее мы рассказывали, какие налоги придется оплатить продажу квартиры в 2025 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!