Банковая планирует отозвать посла-сексолога Илащук из Болгарии – журналист

Руководитель проекта "Главком", председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак сообщил, что Офис президента планирует отозвать новоназначенную посла в Болгарии Олесю Илащук. Причиной такого решения послужил скандал вокруг отсутствия дипломатического опыта у сексолога.

Сейчас Банковая ищет кандидатуру на смену. Об этом Шлинчак сообщил в Facebook.

"Посла Украины в Болгарии Олесю Илащук Офис президента планирует отозвать. Идет поиск кандидатуры. Осталось теперь ждать, сколько времени займет этот "поиск". Они уже месяц Олегу Татарову ищут замену, никак не найдут, хотя проект решения о его увольнении был еще в декабре", – говорится в сообщении.

В свою очередь сама Илащук на своем канале в Telegram заявила, что информация об ее отзыве недостоверна.

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"Сейчас обо мне и моем назначении снова пытаются распространить недостоверную информацию. Пожалуйста не доверяйте этой не подтвержденной информации. Как только будут любые официальные данные, я вам напишу или дам ссылку на проверенные источники", – указала она.

Накануне президент Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии Олесю Илащук, у которой нет дипломатического опыта.

На личной странице женщины в соцсети отмечено, что она клиническая психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт и сексолог. Такое предназначение вызвало шквал критики в обществе.

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