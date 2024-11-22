Базовая военная подготовка для студентов: когда начнется

С 2025-2026 учебного года в украинских учреждениях высшего образования вводится базовая общая военная подготовка (БЗИН). Новое внедрение не связано с мобилизацией.

Целью подготовки является формирование базовых навыков владения оружием, знаний о сборах, защите и тактической медицине. Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

Читайте также: Кому не нужно обновлять данные в ТЦК и что будет, если не стать на военный учет

Система находится на стадии разработки. По состоянию на январь 2025 года планируется начать подготовку инструкторов и обустройство полигонов.

Кроме того, ведомство намерено разработать проект подготовки офицеров запаса.

Напомним, мы уже писали, имеют ли право на отсрочку от призыва студенты иностранных вузов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!