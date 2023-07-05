Беда – это их второе имя: названы три знака зодиака, которые чаще других попадают в неприятности

Могут ли знаки зодиака определить нашу судьбу? Астрологи утверждают, что это действительно так и среди всех уроженцев зодиакального круга есть три, которых чаще других преследуют неприятности, но в них они виноваты сами. Речь идет о Водолеях, Овнах и Близнецах.

Водолей

Водолеи особенно ценят свободу и независимость. Им свойственна открытость и последовательность, но в то же время они любят приключения и новые впечатления, что не всегда заканчивается для них благополучно. Они часто принимают решения под влиянием эмоций и не придерживаются жестких правил, что приводит к большим неприятностям, из которых потом тяжело выбраться.

Овен

Овны жизнерадостны и полны энергии. Их считают темпераментными людьми, которых сложно поймать в ловушку и замкнуть в рамки, однако они легко поддаются эмоциям и могут устроить скандал из-за мелочи. Овны убеждены в собственной непогрешимости и самоуверенны, что не всегда хорошо для них заканчивается.

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Близнецы

Люди этого знака любят, когда что-то происходит. Они чрезвычайно общительны и хорошо действуют в общей неразберихе. Уроженцы знака часто принимают необдуманные решения только для того, чтобы повеселиться. Они живут настоящим и ненавидят скуку и праздность. Близнецы любят приключения, а когда в их жизнь входит однообразие, становятся неуверенными и раздражительными. Но плата за это высока – они часто попадают в неприятности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.