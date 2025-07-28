Белый круг с черными треугольниками: на дорогах Украины появился новый знак

На дорогах Германии все чаще появляется необычный дорожный знак: белый круг с обрамлением из черных треугольников, который на первый взгляд вызывает ассоциации с предупреждением о радиации. Однако его предназначение совсем другое – это современный ориентир для автономных автомобилей.

Как сообщает Аmpercar, этот знак официально называется "Ориентир цифрового тестового поля на автобане" (Landmark Sign Digital Test Field Autobahn). Он был введен в рамках государственной программы, предусматривающей развитие систем автономного управления на немецких дорогах. Благодаря таким маркерам беспилотные транспортные средства могут с высокой точностью – буквально до нескольких сантиметров – определять свое положение на трассе. Во время проезда мимо навигационной системы автомобиля сверяется с сервером, что позволяет автопилоту лучше ориентироваться в пространстве.

Эти отметки можно увидеть только на отдельных отрезках автобанов A9 и A93, которые соединяют Мюнхен и Ингольштадт, а также в районе Холледау — Вольнцах. Всего по стране установлено всего 13 таких знаков.

Испытания проводят в разных условиях – на прямых участках, поворотах, а также на трассах с разным количеством полос. Это позволяет максимально приблизить тесты к реальным условиям движения, учитывая сложность дорожной среды.

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Несмотря на важную функцию, этот знак часто вызывает удивление у водителей как у немцев, так и у иностранцев. Из-за схожести с радиационным маркером и отсутствия информации в общем доступе он может стать причиной недоразумений и тревоги. Эксперты призывают воспринимать его как признак присутствия на дороге беспилотного транспорта и быть внимательными, проезжая такие участки.

Знак не предусматривает никаких ограничений для обычных водителей, однако играет ключевую роль в развитии умной дорожной инфраструктуры. Его появление является частью более широкого курса ЕС по интеграции новейших технологий в транспортную систему.

Перед поездками за границу следует ознакомиться с особенностями местных ПДД. Необычные или малоизвестные знаки могут оказаться важными – и нарушение может обойтись в солидный штраф.

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