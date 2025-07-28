Біле коло з чорними трикутниками: на дорогах України зʼявився новий знак

На автошляхах Німеччини дедалі частіше з’являється незвичний дорожній знак: біле коло з обрамленням із чорних трикутників, яке на перший погляд викликає асоціації з попередженням про радіацію. Проте його призначення зовсім інше — це сучасний орієнтир для автономних автомобілів.

Як повідомляє Аmpercar, цей знак офіційно має назву "Орієнтир цифрового тестового поля на автобані" (Landmark Sign Digital Test Field Autobahn). Його запровадили в межах державної програми, що передбачає розвиток систем автономного керування на німецьких дорогах. Завдяки таким маркерам безпілотні транспортні засоби можуть з високою точністю — буквально до кількох сантиметрів — визначати своє положення на трасі. Під час проїзду повз знак навігаційна система автомобіля звіряється з сервером, що дозволяє автопілоту краще орієнтуватися у просторі.

Наразі ці позначки можна побачити лише на окремих відрізках автобанів A9 і A93, які з’єднують Мюнхен і Інгольштадт, а також у районі Холледау — Вольнцах. Усього по країні встановлено лише 13 таких знаків.

Випробування проводять у різних умовах — на прямих ділянках, поворотах, а також на трасах із різною кількістю смуг. Це дозволяє максимально наблизити тести до реальних умов руху, враховуючи складність дорожнього середовища.\

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Попри важливу функцію, цей знак часто викликає подив у водіїв — як у німців, так і в іноземців. Через схожість з радіаційним маркером та відсутність інформації в загальному доступі він може стати причиною непорозумінь і тривоги. Експерти закликають сприймати його як ознаку присутності на дорозі безпілотного транспорту і бути уважними, проїжджаючи такі ділянки.

Знак не передбачає жодних обмежень для звичайних водіїв, однак відіграє ключову роль у розвитку "розумної" дорожньої інфраструктури. Його поява є частиною більш широкого курсу ЄС на інтеграцію новітніх технологій у транспортну систему.

Перед поїздками за кордон варто ознайомитися з особливостями місцевих правил дорожнього руху. Незвичні чи маловідомі знаки можуть виявитися важливими — і порушення може обійтися в солідний штраф.

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