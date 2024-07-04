Беспилотники атаковали военную часть разведки рф в Ставропольском крае - СМИ

В четверг, 4 июля 2024 года беспилотники атаковали Ставропольский край. Этот регион России находится в 600 км от границы с Украиной.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что два беспилотника упали в 30 километрах от Ставрополя – в селе Московском Изобильненском округе.

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По его словам, пострадавших нет. "Инфраструктура не пострадала, все системы работают в обычном порядке", – написал он в соцсетях.

Тем временем российское издание Astra.press пишет, что утром в Ставропольском крае дронами была атакована военная часть ГРУ РФ.

"Два беспилотника атаковали в/ч 33443 формирований особого назначения (Осназ) ГРУ в селе Московское. Один из беспилотников взорвался, ранен разведчик. О повреждении части достоверно неизвестно", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля морские дроны атаковали в Новороссийскую военно-морскую базу части Черноморского флота России.

А 2 июля в российском Курске была атакована центральная авиатехническая база российской армии.

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