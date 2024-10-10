Беспилотники атаковали военный аэродром в российской Адыгее и склад "Шахедов" в Краснодарском крае (видео)
Во вторник, 9 октября, ВСУ атаковали базу хранения шахедов в Ейском районе Краснодарского края РФ. После этого там вспыхнул масштабный пожар. Также в ночь на четверг, 10 октября, беспилотники совершили атаку на российский военный аэродром Ханская в республике Адыгея.
Об этом сообщает ряд российских СМИ.
9 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по складу, где хранились российские "Шахеды" в Краснодарском крае.
Согласно информации ведомства, совместная операция ВМС и СБУ была направлена на базу, находящуюся неподалеку от поселка Октябрьский в Краснодарском крае РФ.
По данным Генштаба, на объекте находилось около 400 ударных беспилотников.
По словам местных жителей, на месте пожара в Ейском районе слышны взрывы. Территория вокруг склада оцеплена.
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Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.
Российские Telegram-каналы публикуют видео пожара с места удара.
Кроме того, российский Telegram-канал Astra сообщает, что в ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский военный аэродром Ханская в республике Адыгея. Отмечается, что аэродром расположен в районе станицы Ханская под Майкопом. После атаки в районе аэродрома был зафиксирован пожар. Местные власти информацию никак не комментировали.
По данным Astra, на военном аэродроме Ханская дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.
Напомним, 4 октября в Воронежской области и Пермском крае России горели две нефтебазы после атаки беспилотников.
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