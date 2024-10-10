Беспилотники атаковали военный аэродром в российской Адыгее и склад 'Шахедов' в Краснодарском крае (видео)

Во вторник, 9 октября, ВСУ атаковали базу хранения шахедов в Ейском районе Краснодарского края РФ. После этого там вспыхнул масштабный пожар. Также в ночь на четверг, 10 октября, беспилотники совершили атаку на российский военный аэродром Ханская в республике Адыгея.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

9 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны нанесли удар по складу, где хранились российские "Шахеды" в Краснодарском крае.

Согласно информации ведомства, совместная операция ВМС и СБУ была направлена на базу, находящуюся неподалеку от поселка Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

По данным Генштаба, на объекте находилось около 400 ударных беспилотников.

По словам местных жителей, на месте пожара в Ейском районе слышны взрывы. Территория вокруг склада оцеплена.

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Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

Российские Telegram-каналы публикуют видео пожара с места удара.

Кроме того, российский Telegram-канал Astra сообщает, что в ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский военный аэродром Ханская в республике Адыгея. Отмечается, что аэродром расположен в районе станицы Ханская под Майкопом. После атаки в районе аэродрома был зафиксирован пожар. Местные власти информацию никак не комментировали.

По данным Astra, на военном аэродроме Ханская дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Напомним, 4 октября в Воронежской области и Пермском крае России горели две нефтебазы после атаки беспилотников.

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