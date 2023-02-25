Без Джеймса Бонда: 10 незабываемых фильмов о шпионах

Всем известно, что война, это не только битва на поле боя, но и многошаговый процесс, включающий разведку. Без этого аспекта битвы оканчивались бы очень быстро. Шпионы предоставляют необходимую государству информацию, однако как им это удается? Как работают разведывательные службы, большинство знает разве что из кино. А популярные фильмы о шпионах часто тяготеют к откровенной фантастике, например серия лент о Джеймсе Бонде, где все решают коктейли, оружие и красивые женщины. Чтобы понять, как на самом деле работают шпионы, UAportal собрал десять более серьезных фильмов, которых вы, возможно, даже не видели.

1. "Игры патриотов", 1992

Кроме Джона Ле Карре, один из лидеров шпионского сегмента в литературе, которую затем многократно экранизируют – Том Клэнси. Один из самых успешных писателей Америки, среди прочего он запустил франшизу с Джеком Райаном – аналитиком ЦРУ, который принимается за дело не только с помощью собственных интеллектуальных возможностей. Проекты по серии романов о Райане продолжают выходить и сегодня – вы могли видеть недавний сериал "Джек Райан" с Джоном Кразински в главной роли. В 90-х эту роль исполнял Гаррисон Форд – как и все, что делает этот актер, получилось идеально.

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В "Играх патриотов" Райан в исполнении Форда становится случайным свидетелем террористического нападения Ирландской республиканской армии на членов королевской семьи. Он предотвращает убийство – из-за его действий один из террористов мертв. Его брат обещает отомстить, чего бы это ни стоило.

2. "Шпион, выйди вон!", 2011

Лента по мотивам одноименного романа 1974 года британского писателя Джона Ле Карре, известного серией книг об офицере разведки Джордже Смайле. Фильм номинировали на "Оскар" в трех категориях: за лучшую мужскую роль, лучший адаптированный сценарий и лучшую музыку. Он также получил две премии BAFTA как лучший британский фильм и за сценарий, и многие другие международные награды.

1973 год, глава британской разведки MI6, известный как Контроллер, и его правая рука Смайли должны уйти в отставку после провальной миссии в Венгрии. Вскоре старый Контроллер умирает. После появления нового руководства начинают происходить странные вещи — появляется все больше свидетельств, что в MI6 действует советский "крот". Но все, кто начинает копать в эту сторону, либо оказываются в отставке, либо вообще исчезают. Кабинет министров обращается к Смайле с просьбой вернуться, разобраться, что происходит и найти "крота".

3. "Игра в имитацию", 2014

Алан Тюринг был исключительным ученым, влияние которого на современную информатику трудно переоценить. Но во время Второй мировой войны его таланты математика и криптоаналитика были необходимы в первую очередь для того, чтобы сломать нацистский код. Вместе с командой единомышленников и с поддержкой Уинстона Черчилля Тюринг разработал противодействие нацистской Энигме, но путь к успеху был долгим и сложным. Еще более сложна была дальнейшая судьба ученого – ему не помогли даже исключительные заслуги перед Родиной и Европой в целом.

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4. "Досье Ипкресс", 2022

Адаптация одноименного романа 1962 британского писателя Лена Дейтона. В Британии внезапно начинают исчезать учёные, связанные с ядерной программой. Некоторые из них тоже внезапно возвращаются, но ведут себя странно. Министерство обороны отправляет своего специального агента, сержанта Гарри Палмера, разобраться в ситуации. Палмер быстро понимает, что не может доверять даже собственному руководству. Он начинает свое расследование и находит магнитную ленту с таинственной надписью IPCRESS.

Фильму дали три премии BAFTA - как лучшему британскому фильму, за операторскую работу и лучшему художнику-постановщику.

5. "Три дня Кондора", 1975

Еще один аналитик ЦРУ, теперь в исполнении легендарного Роберта Рэдфорда. Он вышел на обед, а когда вернулся, увидел, что все коллеги убиты. Более того, те, кто не вышел на работу по болезни, также убиты у них дома. Он в паническом состоянии звонит руководству и назначает встречу, но вместо босса приезжает киллер, который должен ликвидировать единственного выжившего сотрудника. Теперь главный герой понимает, что рассчитывать он может только на себя.

Лента получила премию "Эдгар" как лучший фильм, итальянскую премию "Давид ди Донателло" за режиссуру и две номинации - на "Оскар" за монтаж и на "Золотой Глобус" за роль Фэй Данавей.

6. "На север через северо-запад", 1959

Роджер O. Торнгилл — обычный рекламный агент, случайно путающийся с Джорджем Капланом, секретным агентом, который должен появиться в ресторане отеля "Плаза" в Нью-Йорке. Члены тайной организации воруют Торнгилла и пытаются инсценировать его самоубийство. Он выживает, но совершенно не понимает, что происходит. На самом деле Джордж Каплан вообще не существует, поэтому Торнгилл даже не может доказать, что это не он. А охота продолжается.

Фильм занимает 98-ю позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb, входит в Национальный реестр фильмов США. Он получил премию "Эдгар" и "Серебряную раковину" за режиссуру на кинофестивале в Сан-Себастьяне. И три номинации на "Оскар" - за декорации, монтаж и сценарий.

7. "Мост шпионов", 2015

Лента основана на реальных событиях – истории обмена советского шпиона Рудольфа Абеля на американского пилота Гэри Пауэрса и студента Фредерика Прайора. Американский адвокат Джеймс Донован берется защищать в суде шпиона Абеля, передававшего секретные данные в СССР. Ему удается убедить судью заменить смертную казнь на заключение, потому Абеля можно будет на кого обменять в будущем. Через несколько лет в небе над Советским Союзом сбивают американский разведывательный самолет, а его пилот попадает в тюрьму. Договариваться об обмене американцы отправляют Доновану.

Фильм получил шесть номинаций на Оскар, но взял лишь премию за лучшую роль второго плана Марка Райленса.

8. "Сириана", 2005

Фильм повествует четыре истории, объединенные общим сюжетом. Агент ЦРУ Боб получает задачу убить арабского шейха Насира, мешающего интересам США. В то же время энергетический аналитик Брайан едет в Насир от своей компании, чтобы предложить ему услуги советника. Корпоративный юрист Беннет должен оформить слияние двух крупных нефтяных компаний. А пакистанский юноша Васим из-за этого слияния теряет работу и подвергается влиянию экстремистского исламского проповедника, планирующего теракт. Все четыре истории сплетаются в нефтяно-шпионский клубок.

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Джордж Клуни за роль Боба в этом фильме получил премии "Оскар", "Золотой глобус" и награду Ассоциации критиков Сент-Луиса. Фильм получил премию "Эдгар" за лучший сценарий и другие международные награды.

9. "Мужчина с тысячами лиц", 2016

Франсиско Паэса — бывший агент испанской разведки, успешно боровшийся в 1980-х против баскских сепаратистов. Но вместо вознаграждения за службу его вынуждают покинуть страну. В середине 1990-х к нему обращается чиновник Луис Рольдан с просьбой увести от него обвинения в коррупции. Паэса соглашается, но начинает свою игру, чтобы отомстить бывшему руководству.

Фильм получил "Серебряную раковину" за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Сан-Себастьяне, испанскую премию Feroz, премию "Гауди" за лучшую мужскую роль и две премии "Гоя" - за сценарий и актерский дебют.

10. "Меморандум Квиллера", 1966

О чем фильм. Экранизация одноименного романа 1965 года британского писателя Эллестона Тревора, автора серии книг об агенте Квиллере. Сотрудник британской разведки Квиллер прибывает в Берлин, чтобы разоблачить законспирированную группу неонацистов. Выполняя эту задачу, уже исчезли два британских агента. Ему удается выйти на лидера группы на псевдо "Октябрь", но тот использует Квиллера, чтобы добраться до его руководителя Пола.

Фильм получил три номинации на премию BAFTA и одну на "Эдгаре".

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