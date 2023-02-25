Без Джеймса Бонда: 10 незабутніх фільмів про шпигунів

Всім відомо, що війна, це не лише битва на полі бою, а й багатокроковий процес, який включає в себе розвідку. Без цього аспекту битви закінчувалися б дуже швидко. Шпигуни надають необхідну державі інформацію, проте як їм це вдається? Як працюють розвідувальні служби, більшість знає хіба що з кіно. А популярні фільми про шпигунів часто тяжіють до відвертої фантастики, як-от серія стрічок про Джеймса Бонда, де все вирішують коктейлі, зброя і гарні жінки. Щоб зрозуміти, як насправді працюють шпигуни, UAportal зібрав десять значно серйозніших фільмів, яких ви можливо навіть не бачили.

1. "Ігри патріотів", 1992

Крім Джона Ле Карре один з лідерів шпигунського сегмента у літературі, яку потім багаторазово екранізують – Том Кленсі. Один з найбільш успішних письменників Америки, серед іншого він запустив франшизу з Джеком Раяном – аналітиком ЦРУ, який береться до справи не тільки за допомогою власних інтелектуальних можливостей. Проєкти за серією романів про Раяна продовжують виходити і сьогодні – ви могли бачити нещодавній серіал "Джек Раян" з Джоном Кразінські у головній ролі. У 90-х цю роль виконував Гаррісон Форд – як і все, що робить цей актор, вийшло ідеально.

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В "Іграх патріотів" Раян у виконанні Форда стає випадковим свідком терористичного нападу Ірландської республіканської армії на членів королівської родини. Він запобігає вбивству – через його дії один з терористів мертвий. Його брат обіцяє помститися, чого б це не коштувало.

2. "Шпигун, вийди геть!", 2011

Стрічка за мотивами однойменного роману 1974 року британського письменника Джона Ле Карре, відомого серією книжок про офіцера розвідки Джорджа Смайлі. Фільм номінували на "Оскар" в трьох категоріях: за найкращу чоловічу роль, найкращий адаптований сценарій та найкращу музику. Він також отримав дві премії BAFTA — як найкращий британський фільм і за сценарій, та багато інших міжнародних нагород.

1973 рік, голова британської розвідки MI6, відомий як Контролер, та його права рука Смайлі мусять піти у відставку після провальної місії в Угорщині. Незабаром старий Контролер помирає. Після появи нового керівництва починають коїтися дивні речі — з’являється дедалі більше свідчень, що в MI6 діє радянський "кріт". Але всі, хто починає копати в цей бік, або опиняються у відставці, або взагалі зникають. Кабінет міністрів звертається до Смайлі з проханням повернутися, розібратися, що відбувається та знайти "крота".

3. "Гра в імітацію", 2014

Алан Тюрінг був винятковим вченим, вплив якого на сучасну інформатику важко переоцінити. Але під час Другої світової війни його таланти математика та криптоаналітика були потрібні в першу чергу для того, щоб зламати нацистський код. Разом з командою однодумців та з підтримкою Вінстона Черчілля Тюрінг розробив протидію нацистській Енігмі, але шлях до успіху був довгим і складним. Ще більш складною була подальша доля вченого – йому не допомогли навіть виняткові заслуги перед Батьківщиною та Європою загалом.

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4. "Досьє Іпкресс", 2022

Адаптація однойменного роману 1962 року британського письменника Лена Дейтона. У Британії раптово починають зникати вчені, пов’язані з ядерною програмою. Деякі з них так само раптово повертаються, але поводяться дивно. Міністерство оборони відправляє свого спеціального агента, сержанта Гаррі Палмера, розібратися в ситуації. Палмер швидко розуміє, що не може довіряти навіть власному керівництв. Він починає своє розслідування і знаходить магнітну стрічку з таємничим написом IPCRESS.

Фільму дали три премії BAFTA — як найкращому британському фільму, за операторську роботу та найкращому художнику-постановнику.

5. "Три дні Кондора", 1975

Ще один аналітик ЦРУ, тепер у виконанні легендарного Роберта Редфорда. Він вийшов на обід, а коли повернувся, побачив, що всіх колег вбито. Більш того, тих, хто не вийшов на роботу через хворобу, також вбито у них вдома. Він в панічному стані дзвонить керівництву і призначає зустріч, але замість боса приїжджає кілер, який повинен ліквідувати єдиного співробітника, що вижив. Тепер головний герой розуміє, що розраховувати він може тільки на себе.

Стрічка отримала премію "Едгар" як найкращий фільм, італійську премію "Давид ді Донателло" за режисуру та дві номінації — на "Оскар" за монтаж і на "Золотий Глобус" за роль Фей Данавей.

6. "На північ через північний захід", 1959

Роджер O. Торнгілл — звичайний рекламний агент, якого випадково плутають із Джорджем Капланом, секретним агентом, що мав з’явитися в ресторані готелю "Плаза" в Нью-Йорку. Члени таємної організації викрадають Торнгілла та намагаються інсценувати його самогубство. Він виживає, але геть не розуміє, що відбувається. Насправді Джорджа Каплана взагалі не існує, тому Торнгілл навіть не може довести, що це не він. А полювання продовжується.

Фільм займає 98-му позицію в списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb, входить до Національного реєстру фільмів США. Він отримав премію "Едгар" та "Срібну мушлю" за режисуру на кінофестивалі в Сан-Себастьяні. І три номінації на "Оскар" — за декорації, монтаж і сценарій.

7. "Міст шпигунів", 2015

Стрічка заснована на реальних подіях — історії обміну радянського шпигуна Рудольфа Абеля на американського пілота Гері Пауерса та студента Фредеріка Прайора. Американський адвокат Джеймс Донован береться захищати в суді шпигуна Абеля, який передавав секретні дані в СРСР. Йому вдається переконати суддю замінити смертну кару на ув’язнення, бо Абеля можна буде на когось обміняти в майбутньому. За декілька років в небі над Радянським Союзом збивають американський розвідувальний літак, а його пілот потрапляє у в’язницю. Домовлятися про обмін американці відправляють Донована.

Фільм отримав шість номінацій на "Оскар", але взяв лише премію за найкращу роль другого плану Марка Райленса.

8. "Сиріана", 2005

Фільм розповідає чотири історії, об’єднані спільним сюжетом. Агент ЦРУ Боб отримує завдання вбити арабського шейха Насіра, який заважає інтересам США. Водночас енергетичний аналітик Браян їде до Насіра від своєї компанії, щоб запропонувати йому послуги радника. Корпоративний юрист Беннет має оформити злиття двох великих нафтових компаній. А пакистанський юнак Васім через це злиття втрачає роботу й підпадає під вплив екстремістського ісламського проповідника, що планує теракт. Усі чотири історії сплітаються в нафтово-шпигунський клубок.

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Джордж Клуні за роль Боба в цьому фільмі отримав премії "Оскар", "Золотий глобус" та нагороду Асоціації критиків Сент-Луїса. Фільм отримав премію "Едгар" за найкращий сценарій та інші міжнародні нагороди.

9. "Чоловік з тисячами облич", 2016

Франсіско Паеса — колишній агент іспанської розвідки, який у 1980-х успішно боровся проти баскських сепаратистів. Але замість винагороди за службу його змушують покинути країну. У середині 1990-х до нього звертається чиновник Луїс Рольдан із проханням відвести від нього обвинувачення в корупції. Паеса погоджується, але починає власну гру, щоб помститися колишньому керівництву.

Фільм отримав "Срібну мушлю" за найкращу чоловічу роль на кінофестивалі в Сан-Себастьяні, іспанську премію Feroz, премію "Гауді" за найкращу чоловічу роль та дві премії "Гоя" — за сценарій та акторський дебют.

10. "Меморандум Квіллера", 1966

Про що фільм. Екранізація однойменного роману 1965 року британського письменника Еллестона Тревора, автора серії книг про агента Квіллера. Співробітник британської розвідки Квіллер прибуває в Берлін, щоб викрити законспіровану групу неонацистів. Виконуючи це завдання, вже зникли два британських агенти. Йому вдається вийти на лідера групи на псевдо "Жовтень", але той використовує Квіллера, щоб добратися до його керівника Пола.

Фільм отримав три номінації на премію BAFTA та одну на "Едгар".

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