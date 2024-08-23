Без какого-либо документа могут не засчитать в вузы абитуриентов призывного возраста

Введение в высшее учебное заведение для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет требует наличия действительного военно-учетного документа. Это требование обязательно и предусмотрено действующим законодательством Украины. Об этом сообщил начальник отдела военного учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского областного ТЦК Любомир Хомицкий. Об этом пишет sud.ua.

Почему нужен военно-учетный документ?

Военный учет: Наличие военно-учетного документа свидетельствует о том, что лицо состоит на военном учете и выполняет свои обязанности перед государством.

Наличие военно-учетного документа свидетельствует о том, что лицо состоит на военном учете и выполняет свои обязанности перед государством. Мобилизационная готовность: Военно-учетные данные, необходимые для мобилизационной подготовки и обеспечения оборонной способности страны.

Исключения для женщин

Для женщин-абитуриенток существует ряд исключений. В частности, женщины, которые учатся по медицинским и фармацевтическим специальностям, обязаны стать на военный учет только после окончания обучения и получения диплома. Это связано с тем, что эти специальности военно-учетные.

Что делать, если абитуриент переехал в другой город?

Если абитуриент переехал в другой город и изменил место жительства, ему необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку по новому месту жительства для внесения изменений в свои военно-учетные данные.

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Какие документы нужны для поступления?

Для поступления в высшее учебное заведение, кроме военно-учетного документа, необходимо предоставить следующие документы:

Аттестат о полном общем среднем образовании.

Сертификаты внешнего независимого оценивания.

Документ, удостоверяющий личность.

Медицинская справка.

Другие документы, которые могут требоваться учебным заведением.

Наличие действительного военно-учетного документа является обязательным условием для поступления в высшие учебные заведения для мужчин от 18 до 60 лет. Женщины-абитуриенты имеют определенные особенности военного учета, которые зависят от выбранной специальности.

Напомним, ранее UAportal писал, подпадают ли бронированию работники с дефицитной ВОС.

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