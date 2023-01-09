Беженцам из Украины сообщили, как зарегистрировать новорожденных за границей

В Министерстве реинтеграции сообщили украинским беженцам, куда обращаться и что избить, если ребенок родился за границей. Для регистрации младенца нужно обращаться в диппредставительства Украины.

"За рубежом государственную регистрацию рождения ребенка проводят дипломатические представительства и консульские учреждения Украины", – говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.

Чтобы зарегистрировать малыша, нужно прежде всего письменное или устное заявление родителей или одного из них – оно подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей. Если родители ребенка не могут лично зарегистрировать младенца, за них это могут сделать родственники.

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"После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества", – говорят в Минреинтеграции.

Какие документы нужны для регистрации ребенка за границей:

Документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).

Документ медучреждения о рождении ребенка или справку от врача, оказывавшего пособие при родах.

Свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства.

Зарегистрировать ребенка нужно не позднее месяца со дня рождения ребенка.

Напомним, с 24 февраля за границу выехали более 14,5 миллионов украинцев. Большинство из них зарегистрированы как получатели убежища в Европе.

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