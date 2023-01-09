Біженцям з України повідомили, як зареєструвати новонароджених за кордоном

У Міністерстві реінтеграції повідомили українським біженцям, куди звертатися та що побити, якщо дитина народилася за кордоном. Для реєстрації немовляти треба звертатися до диппредставництв України.

"За кордоном державну реєстрацію народження дитини проводять дипломатичні представництва та консульські установи України", – йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Реєстрація народження, а також видача свідоцтва про реєстрацію цього акта цивільного стану проводиться без стягнення консульського збору.

Щоб зареєструвати малюка, потрібна насамперед письмова або усна заява батьків чи одного з них – вона подається до дипломатичного представництва або консульської установи за місцем народження дитини або за місцем проживання батьків. Якщо ж батьки дитини не можуть особисто зареєструвати немовля, за них це можуть зробити родичі.

Відео дня

"Після заяви батьків дитини або інших осіб консул проводить реєстрацію народження дитини з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові", – кажуть у Мінреінтеграції.

Які документи потрібні для реєстрації дитини за кордоном:

Документи, що посвідчують особи батьків (одного з батьків).

Документ медзакладу про народження дитини або довідку від лікаря, який надавав допомогу при пологах.

Свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства.

Зареєструвати дитину потрібно не пізніше місяця з дня народження дитини.

Нагадаємо, від 24 лютого за кордон виїхали понад 14,5 мільйона українців. Більшість з них зареєстровані як отримувачі прихистку в Європі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!